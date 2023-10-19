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Петреус: операция Израиля в Газе может стать «Могадишо на стероидах»

Петреус: операция Израиля в Газе может стать «Могадишо на стероидах»

Операция израильской стороны на территории сектора Газа может стать «Могадишо на стероидах». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразил Дэвид Петреус, бывший директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.

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