Замминистра обороны России Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими и членами семей в Воронеже

Он вручил 15 медалей «За отвагу», «За боевые отличия» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, и передал поздравления и добрые пожелания от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.