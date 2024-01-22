СВР: США начали создавать на Украине колониальную администрацию

Белый дом настоятельно рекомендовал Зеленскому совершить перестановки в кабмине Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его поездки в Вашингтон настоятельно рекомендовали провести перестановки в кабмине, назначив посла страны в США Оксану Маркарову на пост премьера.