Times of Israel: руководство Израиля может отказаться от наземной операции в секторе Газа

На фоне многочисленных заявлений членов израильского военно-политического руководства относительно того, что сухопутная операция в секторе Газа вот-вот начнётся, с весьма неожиданным материалом выходит издание «Times of Israel» по поводу сложившейся ситуации.
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