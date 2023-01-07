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Пентагон рассказал о помощи украинским боевикам в ремонте техники

Пентагон рассказал о помощи украинским боевикам в ремонте техники

Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер 6 января сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут связываться с западными специалистами для получения пошаговой инструкции по ремонту неисправной техники, полученной из-за рубежа.

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