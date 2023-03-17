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Маск готовится к новому запуску Starship в ближайшие недели

Маск готовится к новому запуску Starship в ближайшие недели

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о том, что компания SpaceX готовится к запуску космического аппарата Starship Запуск должен произойти через несколько недель, в конце апреля 2023, об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Twitter.

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