Маск готовится к новому запуску Starship в ближайшие недели

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о том, что компания SpaceX готовится к запуску космического аппарата Starship Запуск должен произойти через несколько недель, в конце апреля 2023, об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Twitter.
Американский миллиардер Илон Маск сообщил о том, что компания SpaceX готовится к запуску космического аппарата Starship Запуск должен произойти через несколько недель, в конце апреля 2023, об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Twitter.
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