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СМИ: Залужный отказался добровольно покидать пост главкома ВСУ

СМИ: Залужный отказался добровольно покидать пост главкома ВСУ

Ему предлагали стать послом в одной из европейских стран.фото: Минобороны Украины--> Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооружёнными силами страны Валерию Залужному добровольно покинуть пост без назначения на другую должность.

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