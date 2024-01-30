СМИ: Залужный отказался добровольно покидать пост главкома ВСУ

Ему предлагали стать послом в одной из европейских стран.фото: Минобороны Украины--> Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооружёнными силами страны Валерию Залужному добровольно покинуть пост без назначения на другую должность.
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