Еще одна комета может быть заметна невооруженным глазом в конце октября

Пока весь мир с нетерпением ждет, когда комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) будет заметна невооруженным взглядом (в России ее можно будет наблюдать примерно с 11 октября), появились новые хорошие новости.
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