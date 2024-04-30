Как из обычного крана сделать вечный

Современные смесители, к сожалению, не отличаются надёжностью и долговечностью. Это понятно, ведь в погоне за прибылью производители специально закладывают ограниченный срок эксплуатации, после которого детали из мягких материалов изнашиваются, и требуется замена всей конструкции.
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