Как из обычного крана сделать вечный

Современные смесители, к сожалению, не отличаются надёжностью и долговечностью. Это понятно, ведь в погоне за прибылью производители специально закладывают ограниченный срок эксплуатации, после которого детали из мягких материалов изнашиваются, и требуется замена всей конструкции.