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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Смотришь на Модрича – человек так-то играет не в Медиалиге, а в Испании в топовом клубе. Хочется равняться на лучших». Маврин о завершении карьеры

– В интервью «Советскому спорту» ты сказал: «Работа смысл моей жизни». Ты правда такой трудолюбивый? – Если бы можно было работать с утра до вечера, я бы этим занимался.

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