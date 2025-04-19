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  • Vitaly Arkhipov
    У депутатов накопились штрафы.Что хотят,то творят.Госдума вернулась...
  • Боцман
    Поэтому и копят штрфы свои любимые детки толстосумов. И ГД подтверждает <штрафы должны платить только простой чело...Госдума вернулась...
  • В С
    Уедет в свой кишлак и ищи - свищи.ДТП с такси

В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L

В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L

﻿﻿Компания Chery объявила о начале продаж нового кроссовера Tiggo 7L в Российской Федерации. По данным пресс-службы китайского бренда, рекомендуемая розничная стоимость новинки составляет от 2 780 000 до 3 100 000 рублей в зависимости от комплектации.

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