В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L

﻿﻿Компания Chery объявила о начале продаж нового кроссовера Tiggo 7L в Российской Федерации. По данным пресс-службы китайского бренда, рекомендуемая розничная стоимость новинки составляет от 2 780 000 до 3 100 000 рублей в зависимости от комплектации.