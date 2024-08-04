Сталинская индустриализация: откуда СССР взял деньги для большого скачка

«Дайте мне управлять деньгами страны,и мне нет дела,кто будет устанавливать там законы».Майер Амшель Ротшильд Из финансовой истории: как одни страны создавали капиталы, а другие их проедали Почему сейчас в русской глухой глубинке не строят супермаркеты и там нельзя встретить даже отделение банка, а где-то такая разруха, как будто там была война? Там просто нет денег, потому что нет ничего, что можно было продать на границу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ИА Новороссия. "Будем брать Россию – и уруским конец. Вам один выбор – самоубийство": Мигрант предрёк "многонациональное будущее" страны
- И вот этому чмо чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...
- Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"
Свежие комментарии