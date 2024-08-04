Сталинская индустриализация: откуда СССР взял деньги для большого скачка

«Дайте мне управлять деньгами страны,и мне нет дела,кто будет устанавливать там законы».Майер Амшель Ротшильд Из финансовой истории: как одни страны создавали капиталы, а другие их проедали Почему сейчас в русской глухой глубинке не строят супермаркеты и там нельзя встретить даже отделение банка, а где-то такая разруха, как будто там была война? Там просто нет денег, потому что нет ничего, что можно было продать на границу.