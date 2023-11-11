Канада ввела новые санкции против РФ

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. Отмечается, что среди попавших в санкционный список певица Жасмин, а также газета «Известия», телеканал «Рен-тв» и «Парламентская газета».
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