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Нижегородская правда

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Ольга Сулима: «Благодаря профессионализму нижегородских финансистов мы успешно решаем важнейшие социальные задачи»

Ольга Сулима: «Благодаря профессионализму нижегородских финансистов мы успешно решаем важнейшие социальные задачи»

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем финансиста! Ваш ежедневный труд — основа экономической стабильности каждого муниципалитета и Нижегородской области в целом.

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