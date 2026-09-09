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Роман с ГУР: украинская разведка под видом девушек вербует россиян на сайтах знакомств

Роман с ГУР: украинская разведка под видом девушек вербует россиян на сайтах знакомств

Иностранные спецслужбы начали активно использовать сайты знакомств для шпионажа и вербовки граждан России, сообщается в видеоролике, опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ) .

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