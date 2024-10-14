Avia.pro - СМИ С начала учебного года в России разгорается скандал, связанный с распределением мест в детских садах и школах.
Мать шестерых детей возмущена: «Мустафу приняли, а моей дочери места нет!»
Комментарии
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людочка
Евгений, вы молодец! Всё верно сказано!!!!
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2 час.
сергей
Эта проблема тянется десятилетия. Моей внучке сейчас 34. Я повёл её на тестирование в первый класс в школу в которой учились мои дети,те её мать и тетя. Всё прошло нормально,она должна была идти в первый класс, где классным руководителем была учительница,которая учила её мать. К сожалению скончался прежней директор школы. Так новый директор з бабло начала устраивать в школу мигрантов. А моей внучке места нет. До этого я 10 лет был в родительском комитете,знаю всех преподавателей,они мне это и рассказали. Так что эта проблема продолжается десятилетия, а власти ничего не делают.
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2 час.
с
сергей
Вы правильно выразили мнение россиян. На наши налоги они учатся,получают пособия, жируют. Их жёны не ратают ,а только рожают. Почему этих новоявленных россиян не берут в армию?
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2 час.
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