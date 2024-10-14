Мать шестерых детей возмущена: «Мустафу приняли, а моей дочери места нет!»

сергей

Эта проблема тянется десятилетия. Моей внучке сейчас 34. Я повёл её на тестирование в первый класс в школу в которой учились мои дети,те её мать и тетя. Всё прошло нормально,она должна была идти в первый класс, где классным руководителем была учительница,которая учила её мать. К сожалению скончался прежней директор школы. Так новый директор з бабло начала устраивать в школу мигрантов. А моей внучке места нет. До этого я 10 лет был в родительском комитете,знаю всех преподавателей,они мне это и рассказали. Так что эта проблема продолжается десятилетия, а власти ничего не делают.