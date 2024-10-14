Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Всех предала ГЛУПОСТЬ. Немцы лезли через Стену, а мы в СССР "голосовали" за "демократов". И все же: было когда-то ска...«Вы, русские, нас...
  • Evgenija Palette
    Русские СВОИХ ПРЕДАЛИ... а не только вас, ГДР!... Надо выбираться...«Вы, русские, нас...
  • Ингерман Ланская
    ...Кучка уголовников разрушила страну, растащила все ресурсы и назвали это .... индюстриализасыей«Вы, русские, нас...

Мать шестерых детей возмущена: «Мустафу приняли, а моей дочери места нет!»

Мать шестерых детей возмущена: «Мустафу приняли, а моей дочери места нет!»

Avia.pro - СМИ С начала учебного года в России разгорается скандал, связанный с распределением мест в детских садах и школах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людочка
Евгений, вы молодец! Всё верно сказано!!!!
Ответить
2 час.
сергей
Эта проблема тянется десятилетия. Моей внучке сейчас 34. Я повёл её на тестирование в первый класс в школу в которой учились мои дети,те её мать и тетя. Всё прошло нормально,она должна была идти в первый класс, где классным руководителем была учительница,которая учила её мать. К сожалению скончался прежней директор школы. Так новый директор з бабло начала устраивать в школу мигрантов. А моей внучке места нет. До этого я 10 лет был в родительском комитете,знаю всех преподавателей,они мне это и рассказали. Так что эта проблема продолжается десятилетия, а власти ничего не делают.
Ответить
2 час.
с
сергей
Вы правильно выразили мнение россиян. На наши налоги они учатся,получают пособия, жируют. Их жёны не ратают ,а только рожают. Почему этих новоявленных россиян не берут в армию?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх