smi.today

4 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

ВОЗ срывает поставки в Украину и готова бороться с болезнями в районах наводнения

ВОЗ срывает поставки в Украину и готова бороться с болезнями в районах наводнения

Всемирная организация здравоохранения срочно доставила предметы первой необходимости в пострадавшие от наводнения районы Украины и готовится реагировать на целый ряд рисков для здоровья, включая травмы, утопление и болезни, передающиеся через воду, такие как холера, заявили официальные лица.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх