ВОЗ срывает поставки в Украину и готова бороться с болезнями в районах наводнения

Всемирная организация здравоохранения срочно доставила предметы первой необходимости в пострадавшие от наводнения районы Украины и готовится реагировать на целый ряд рисков для здоровья, включая травмы, утопление и болезни, передающиеся через воду, такие как холера, заявили официальные лица.