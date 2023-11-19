14-летнего подростка ранили ножом на камеру: видео отправили подруге

Ужасным финалом закончилась совместная попойка двоих подростков в квартире на юго-востоке Москвы. Пацаны так напились, что один из них схватился за нож и начал калечить друга, снимая все это на видеокамеру.
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