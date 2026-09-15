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Царьград

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МТС Exolve приобрела исключительные права на MightyCall Russian Edition

МТС Exolve приобрела исключительные права на MightyCall Russian Edition

Компания "МТС Exolve", дочерняя структура ПАО "МТС", получила эксклюзивные права на ПО MightyCall Enterprise Russian Edition.

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