С начала года цены на бензин в Калужской области подскочили на 2,8%

С начала 2024 года в Калужской области бензин подорожал на 2,8%. В целом по стране бензин в нашем регионе оказался не самым доступным товаром – в соответствующем рейтинге Калужская область находится на 30 местеС начала 2024 года в Калужской области бензин подорожал на 2,8%.