В Крыму сняли запрет на размещение детей в «Артеке»

«Артек» снова ждёт гостей.Изменения были внесены в указ главы республики Сергея Аксёнова. Отдых в «Артеке» теперь разрешён, но пока только для детей из Крыма и Севастополя.
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