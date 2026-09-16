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Вести Севастополь

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В Крыму сняли запрет на размещение детей в «Артеке»

В Крыму сняли запрет на размещение детей в «Артеке»

«Артек» снова ждёт гостей.Изменения были внесены в указ главы республики Сергея Аксёнова. Отдых в «Артеке» теперь разрешён, но пока только для детей из Крыма и Севастополя.

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