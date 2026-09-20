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Мировое обозрение

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Топливный кризис в Сирии: массовые протесты не стихают

Топливный кризис в Сирии: массовые протесты не стихают

Сирия, едва успевшая привыкнуть к новой конфигурации власти после декабря 2024 года, вновь оказалась на грани масштабной дестабилизации.

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