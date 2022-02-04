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Елена Вяльбе: «Терентьев сегодня должен вылететь из Милана в Пекин»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что лыжник Александр Терентьев сегодня отправится на Олимпиаду в Пекин.

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