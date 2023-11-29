Эксперты прокомментировали «Известиям» отказ МЧС от техники Apple

МЧС России выпустило уведомление для сотрудников, в котором рекомендовалось к 10 января будущего года отказаться от использования в служебных целях техники Apple, в том числе смартфонов, ноутбуков и планшетов.
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