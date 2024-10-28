«Пинают нас, льготников»: орловцы говорят о невозможности дозвониться на горячую линию по лекарствам

В Орловской области снова пошёл поток жалоб от льготников, которые не могут получить лекарства. По словам пациентов, они буквально штурмуют горячую линию 122, добавочный 6, но дозвониться до оператора не могут.
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