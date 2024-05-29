Виолончелист Ролдугин выступил на юбилее Новосибирской филармонии

Народный артист РФ, виолончелист Сергей Ролдугин выступил на концерте в Новосибирске 29 мая. Концерт приурочен к 85-летнему юбилею Новосибирской филармонии и 100-летнему юбилею руководителя филармонии Арнольда Каца, пишет газета «Известия».
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