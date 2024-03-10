Объединяй и действуй: на создание союзного медиахолдинга направят 1 млрд рублей

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей, узнали «Известия». В частности, на телерадиовещательную организацию на 2024 год заложено более 400 млн, на газету «Союзное вече» — 263 млн.
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