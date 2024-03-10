ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 843 подписчика

Объединяй и действуй: на создание союзного медиахолдинга направят 1 млрд рублей

Объединяй и действуй: на создание союзного медиахолдинга направят 1 млрд рублей

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей, узнали «Известия». В частности, на телерадиовещательную организацию на 2024 год заложено более 400 млн, на газету «Союзное вече» — 263 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх