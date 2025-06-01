Трамп планирует провести сокращение кадров в ЦРУ и других разведведомствах США

Президент США Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
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