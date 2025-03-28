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Квартальнов о голе Пинчука без броска: «Сошла – не сошла. Можем гадать. Для меня важно, что он забил. Давайте я скажу, что так и задумано»

Минское «Динамо» победило клуб из Москвы (3:5) и ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина. На 43-й минуте второй игры нападающий Виталий Пинчук вышел один на один с вратарем ЦСКА и забил гол без броска.

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