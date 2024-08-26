В Калуге обсудили цифровизацию и новые подходы к развитию малых городов

КАЛУГА, 26 августа, ФедералПресс. В Калуге в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» состоялась панельная дискуссия, посвященная вопросам эффективного взаимодействия между жителями и властями.
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