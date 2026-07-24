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Контрафронт

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Кувейт: иранские источники заявили, что иранские авиаудары предположительно были нацелены на объекты...

Кувейт: иранские источники заявили, что иранские авиаудары предположительно были нацелены на объекты Соединенных Штатов (США) на авиабазе Али-аль-Салем, расположенной к западу от Аль-Джахры, провинция Джахра, по состоянию на раннее утро по местному времени.

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