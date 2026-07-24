Кувейт: иранские источники заявили, что иранские авиаудары предположительно были нацелены на объекты Соединенных Штатов (США) на авиабазе Али-аль-Салем, расположенной к западу от Аль-Джахры, провинция Джахра, по состоянию на раннее утро по местному времени.