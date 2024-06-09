«Уже проиграл»: Теодор Постол — о ключевой ошибке Зеленского

Ю

Юрий Зубрин

Самое стращное это то ,что все всё понимают ,но ничего сделать не в состоянии ,потому что сами ему дали в руки карт-бланш-единоличную власть .Ну,и не последнее играет тот факт ,что он тупо продает жизни жителей украины ,как всякий жид,дорвавшийся до власти !А жид и власть -это страшный симбиоз!