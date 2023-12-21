С 1 января 2024 года В ЯНАО вводятся штрафы для нерадивых владельцев домашних животных

Такое решение приняли ямальские законодатели. Рублём накажут за содержание питомцев в помещениях многоквартирных домов, общежитиях, не являющихся частью квартиры (комнаты), в подъездах, подвалах, на чердаках, а также на придомовых территориях многоквартирников.