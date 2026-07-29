Бречалов ушёл с поста главы Удмуртии после девяти лет работы

Александр Бречалов попрощался с жителями Удмуртии на последнем дне работы в должности главы региона. Он руководил с 2017 года, поблагодарил жителей за поддержку и объявил об отставке для перехода на другое место.
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