В Лас-Вегасе Себастьян Фундора защитил титул чемпиона WBC, одержав победу над Эрмалем Хадрибеем техническим нокаутом в 12-м раунде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нас надули?": Но...
- Лукашенко одобрил...
- Норвежский журнал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым