В Пермском Политехе придумали, как передавать данные внутри скважины по бур...

В Пермском Политехе придумали, как передавать данные внутри скважины по буровому растворуПермский национальный исследовательский политехнический университет сообщил, что его учёные превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)