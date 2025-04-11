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В Пермском Политехе придумали, как передавать данные внутри скважины по бур...

В Пермском Политехе придумали, как передавать данные внутри скважины по бур...

В Пермском Политехе придумали, как передавать данные внутри скважины по буровому растворуПермский национальный исследовательский политехнический университет сообщил, что его учёные превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных.

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