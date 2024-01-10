Захарова: встреча по Украине является попыткой привлечь внимание к Зеленскому

Встреча по Украине в Эр-Рияде, которая прошла тайно, была организована ради «пиара», чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский мог привлечь часть утраченного внимания, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире.