В Соединенных Штатах Toyota запускает отзывную кампанию – под нее попали 105 794 автомобиля. Не исключена утечка топлива, которая при неудачном стечении обстоятельств способна обернуться возгоранием.
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