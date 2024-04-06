Ланс Стролл о провале в квалификации: «Темпа не было ни у машины, ни у меня самого. Не знаю, что случилось»

Стролл не знает причин неудачного выступления в квалификации на «Сузуке». Пилот «Астон Мартин» не смог выйти из первого сегмента квалификационной сессии, в то время как его напарник по команде Фернандо Алонсо в итоге занял пятое место.
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