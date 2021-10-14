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Зампредседателя правительства Бурятии Антон Виноградов покинет свой пост

Зампредседателя правительства Бурятии Антон Виноградов покинет свой пост

Пост заместителя председателя правительства и министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии покинет Антон Виноградов, 14 октября сообщает пресс-служба Минпромторга.

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