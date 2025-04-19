Минобороны раскрыло детали организации штурма Преображенки в ДНР

Штурмовики российской группировки войск «Центр» использовали антидроновые одеяла для скрытного подхода к Преображенке в ДНР, а также вместо радиопереговоров обменивались системой звуковых сигналов, рассказали в Минобороны России.
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