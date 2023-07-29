АНГЕЛ АНГЕЛ

Паны подставят США, Европу со всеми всеми союзниками и НАТО, то что таким путем паны похоронят не только НАТО, но и вернутся польско прибалтийские земли в состав Белоруссии и России... На месте США, НАТО было бы целесообразно вывести всех иностранных военнослужащих с этих территорий... Зачем устраивать интернациональные похороны...