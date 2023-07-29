Газета Труд

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Тайная операция Зеленского вызывает у США тревогу

Тайная операция Зеленского вызывает у США тревогу

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, такого мнения придерживается экс-разведчик США Скотт Риттер.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Паны подставят США, Европу со всеми всеми союзниками и НАТО, то что таким путем паны похоронят не только НАТО, но и вернутся польско прибалтийские земли в состав Белоруссии и России... На месте США, НАТО было бы целесообразно вывести всех иностранных военнослужащих с этих территорий... Зачем устраивать интернациональные похороны...
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