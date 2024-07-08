Российскому летчику обещали 3 млн долларов за угон бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

К операции причастны спецслужбы стран НАТО Украинская разведка намеревалась за деньги и гражданство Италии завербовать российского военного летчика, чтобы он угнал стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России, сообщает "Коммерсант".
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