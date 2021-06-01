Гурулёв поручил проверять соблюдение масочного режима в автобусах на трассах Забайкалья

Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв на заседании оперштаба 1 июня поручил замминистру строительства Забайкалья Сергею Кривощёкову начать проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте на дорогах региона.
Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв на заседании оперштаба 1 июня поручил замминистру строительства Забайкалья Сергею Кривощёкову начать проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте на дорогах региона.
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