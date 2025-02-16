Предложены новые правила освидетельствования на опьянение

Перечень наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования, обновляется с учетом актуальной структуры наркопотребления Обновить порядок медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения предложил Минздрав России.
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