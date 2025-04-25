Фомино воскресенье, Антипасха, Красная горка 2025:дата, что можно, нельзя делать

Фомино воскресенье – день, которым завершается празднование Воскресения Христова. Рассказываем о значении и традициях праздника, когда отмечается Фомино воскресенье, почему его называют Антипасхой и Красной горкой, что можно и чего ни в коем случае нельзя делать в этот день.