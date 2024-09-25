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Царьград

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Бойцы сами просят Белоусова о реформе: Нужна дивизия прорыва

Бойцы сами просят Белоусова о реформе: Нужна дивизия прорыва

Бойцы начали просить министра обороны Андрея Белоусова о реформе Вооружённых сил. Они говорят, что армии нужна беспилотная дивизия прорыва.

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