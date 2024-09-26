Politico: Киев призвал не поддерживать мирный план Китая

Китай, вероятно, пытается заручиться поддержкой своего мирного плана по Украине на Генассамблее ООН. Киев считает, что эта инициатива предусматривает завершение конфликта на выгодных для Москвы условиях и призывает западных партнеров с этим не соглашаться, утверждает Politico со ссылкой на копию распространенного украинскими дипломатами документа.