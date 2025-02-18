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Politics

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Eric Adams Bizarrely Invokes ‘Mein Kampf’

New York City Mayor Eric Adams (D) “bizarrely invoked Mein Kampf at a Brooklyn church rally Monday afternoon as he defiantly blasted rivals calling for him to step down—as chaos swirled around the administration,” the New York Post reports.

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