В Пентагоне заявили, что не давали Киеву разрешение на передачу военной техники каким-либо «военизированным структурам»

Соединенные Штаты не разрешали Украине передавать американское военное оборудование другим военным формированиям для использования в боевых действиях.
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