Военное обозрение

3 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    "Глава СВР посоветовал англосаксам убираться ..."  откуда у нас берутся такие мудрые главы? Вот так и живём!Глава СВР посовет...
  • Валентин Воробьев
    А фигушки они там захватятАмериканский воен...
  • Николай Кучков
    Когда же конец этой сучке будет!!?Хиллари Клинтон: ...

В Пентагоне заявили, что не давали Киеву разрешение на передачу военной техники каким-либо «военизированным структурам»

В Пентагоне заявили, что не давали Киеву разрешение на передачу военной техники каким-либо «военизированным структурам»

Соединенные Штаты не разрешали Украине передавать американское военное оборудование другим военным формированиям для использования в боевых действиях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх